Панков: Благодаря инициативе Володина, Пугачевский район сможет развивать дорожную сеть

27 Март 2020 2020-03-27T08:43:09+03:00

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Пугачевский район сможет отремонтировать самые проблемные дороги благодаря инициативе Вячеслава Володина о передаче транспортного налога муниципалитетам. На региональной неделе секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков встретился в Пугачеве с однопартийцами, призвав их вместе с жителями проконтролировать, чтобы каждый рубль был потрачен эффективно.

Как рассказал глава Пугачевского МР Михаил Садчиков, протяженность дорог в районе - 1100 км, из них 300 км – дороги регионального значения. На ремонт и содержание необходимы большие средства, которыми муниципалитет не располагает уже много лет, от этого неизбежно страдает качество и безопасность дорог. Совсем другая ситуация сложится, если транспортный налог, который платят пугачевцы, будет оставаться в муниципальном бюджете, ведь это очень большие для района средства — 51 млн рублей в год. Для сравнения: сумма, которой Пугачев располагал на дорожные работы в прошлом году — порядка 13 млн. рублей.

- Вячеслав Володин справедливо ставит вопрос: если с его помощью многие дороги в области переведены на федеральный баланс, значит, это многомиллиардная экономия для областного бюджета. Почему бы тогда транспортный налог не оставлять на местах, дав районам возможность самостоятельно решать дорожные проблемы? Но при этом важно понимать, готовы ли районы к эффективному использованию этих средств? Не просто освоить миллионы, а решить реальные проблемы людей? Давайте спросим у городских и сельских жителей: какие дороги, по их мнению, необходимо привести в порядок? Какие направления самые востребованные? И исходя из этого формировать дорожную программу района. При этом не ставить себе заниженную планку, с которой легко справиться, а определить долгосрочные перспективы развития дорожной сети, — подчеркнул Николай Панков.

Довести мнение жителей до власти и вместе с ними проконтролировать подготовку проектно-сметной документации и качество работ — задача, в первую очередь, местных депутатов от фракции «Единой России». Пугачевцы уже не раз доказали, что активное общественное участие делает успешным любой проект.

- До начала этой нашей встречи мы с жителями обсудили реализацию проекта, победившего на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Пугачев не сразу добился победы, потому что конкурс требовал совсем другого уровня понимания, какой должна быть городская среда. Но благодаря участию жителей, проект был доработан и стал одним из лучших в стране, — сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU