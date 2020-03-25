2020-03-25T10:58:31+03:00
Политика

Депутат Чепрасов: Ситуационный центр за 57 млн рублей нужен, но не когда чума во всем мире

Облдума приняла поправки в бюджет Саратовской области
Дарья Вострикова
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Депутаты приняли поправки в бюджет областиДепутаты приняли поправки в бюджет областиФото: Дарья Вострикова
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На заседании облдумы 25 марта приняли изменения в закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022».

Коммунист Александр Анидалов по сложившемуся обычаю устроил бурное выступление на несколько минут. Суть возмущений та же: ситуационный центр, голосование по поправкам, трата денег не на то, на что, по мнению коммунистов, нужно это делать.

Фракция КПРФ не поддерживает поправки.

Слово передали Станиславу Денисенко (ЛДПР) который вышел с иронией «все лавры Анидалову». Он тоже покритиковал — основные суммы идут на выборы, голосование по поправкам в конституцию. Отметил негативную ситуацию с промышленностью в регионе, даже думские карандаши из Турции, отметил долгострои, например, Дворец водных видов спорта.

Потом слово перешло к Олегу Алексееву (ЕР). Он был единственный, кто никого не ругал и отметил, что на избирком всегда деньги тратили, зачем из-за этого переживать.

Последним высказался беспартийный депутат Иван Чепрасов «от слова избирателей», который проголосует против. Строительство ситуационного центра нужно, но не сейчас, когда «чума во всем мире».

В итоге за поправки проголосовали, большинством единороссов они приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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