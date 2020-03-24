В Саратове упавшая сосулька травмировала женщину
Пострадавшая находится в среднетяжелом состоянии
Изменить размер текста:
В Саратове сосулька с крыши упала и серьезно травмировала проходившую мимо дома женщину.
ЧП случилось 23 марта в Ленинском районе. Льдина сорвалась со здания №5/1 на 1-м проезде Строителей. Это десятиэтажный жилой дом.
- Женщина 45 лет в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована с травмами, характерными при падении с высоты, — официально подтвердили происшествие в областном Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU