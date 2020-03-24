В Саратове упавшая сосулька травмировала женщину

24 Март 2020 2020-03-24T13:24:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сосулька с крыши упала и серьезно травмировала проходившую мимо дома женщину.

ЧП случилось 23 марта в Ленинском районе. Льдина сорвалась со здания №5/1 на 1-м проезде Строителей. Это десятиэтажный жилой дом.

- Женщина 45 лет в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована с травмами, характерными при падении с высоты, — официально подтвердили происшествие в областном Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU