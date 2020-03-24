2020-03-24T10:33:14+03:00
Общество

В Саратове ищут пожилого мужчину ростом 180 см

Александр Егоров пропал неделю назад
Ольга Симонова
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В Саратове разыскивают 61-летнего Александра Егорова.

Как сообщил волонтерский отряд «Лиза Алерт» в своей группе в социальной сети, мужчина пропал неделю назад, 17 марта.

По приметам рост Александра Егорова 180 см, он нормального телосложения с короткими седыми волосами и голубыми глазами.

На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку с капюшоном с меховой опушкой, коричневые брюки, черные меховые ботинки, бежевый полосатый джемпер.

Если вы знаете местонахождение Егорова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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