Житель Хвалынска получил 3,5 года тюрьмы за угрозу убийством и ранение ножом

23 Март 2020 2020-03-23T17:03:37+03:00

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Суд признал 23-летнего жителя Хвалынска виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в конце июля 2019 года пьяный мужчина поссорился с двумя 35-летними жителями Хвалынска.

Он достал раскладной нож и ранил человека в область голени, стал угрожать убийством, ему поверили.

После этого дебошир скрылся с места преступления.

Теперь мужчина проведет 3,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU