Житель Хвалынска получил 3,5 года тюрьмы за угрозу убийством и ранение ножом
Гражданин ранил ножом человека в область голени
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Суд признал 23-летнего жителя Хвалынска виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в конце июля 2019 года пьяный мужчина поссорился с двумя 35-летними жителями Хвалынска.
Он достал раскладной нож и ранил человека в область голени, стал угрожать убийством, ему поверили.
После этого дебошир скрылся с места преступления.
Теперь мужчина проведет 3,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU