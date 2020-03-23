2020-03-23T10:02:14+03:00
Общество

Регоператор: Сильный снегопад повлиял на графики вывоза ТКО

Контейнерные площадки завалило снегом
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Снегопад накрыл Саратовскую областьСнегопад накрыл Саратовскую область
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Специалисты Регионального оператора Саратовской области фиксируют затруднения с доступом к контейнерным площадкам из-за обильного снегопада. В первую очередь это касается придомовых территорий, а также ряда придорожных площадок, где при расчистке дорог образовались бурты, перекрывающие свободный доступ к контейнерам.

Также в ряде районов области временно перекрыты дороги, соединяющие населенные пункты. Закрыт выезд из Балакова, ограничения действуют в Вольском и Хвалынском районах.

- Сильный снегопад, который продолжается вторые сутки, повлиял на графики вывоза ТКО. При этом ситуация держится на контроле, ведутся работы по расчистке проездов. Еще до начала зимы совместно с мусоровывозящими компаниями был разработан регламент взаимодействия для подобных ситуаций, который мы сейчас реализуем. Всю информацию об отсутствии доступа мы направляем в районные администрации и готовы корректировать маршруты для скорейшего вывоза мусора с площадок, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что жители могут обратиться с информацией о состоянии контейнерной площадки в адрес контакт-центра Регоператора по телефону: 8 800 222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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