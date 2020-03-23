2020-03-23T08:53:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, новости на 23 марта 2020 года: значительно выросло число лиц под наблюдением

Проверяют всех прибывших из-за рубежа граждан
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за сутки поменялась ситуация по коронавирусу.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по противодействию инфекции, под медицинским наблюдениям на утро 23 марта находятся 1 855 человек.

- Увеличение количества лиц, находящихся под наблюдением, связано с четкой и кропотливой отработкой медицинскими и санитарными службами списков граждан, которые за последние две недели пересекали границу РФ и прибыли на территорию Саратовской области, — отметили в оперативном штабе.

С медицинского наблюдения сняты 258 человек. По-прежнему официально подтвержден один случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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