В понедельник в Саратовской области будет метель
Местами ожидаются снежные заносы
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Сегодня, 23 марта, в Саратовской области ожидается снег, в том числе с дождем, осадки выпадут в количестве 15–49 мм.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами будет гололедица, метель, снежные заносы.
Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы достигнут 16–21 м/с.
Температура днем будет колебаться в значениях -3...+2 градуса, в Левобережье — +3...+8, на юго-востоке региона — до +13.
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ИСТОЧНИК KP.RU