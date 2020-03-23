В понедельник в Саратовской области будет метель

23 Март 2020 2020-03-23T08:11:47+03:00

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Сегодня, 23 марта, в Саратовской области ожидается снег, в том числе с дождем, осадки выпадут в количестве 15–49 мм.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами будет гололедица, метель, снежные заносы.

Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы достигнут 16–21 м/с.

Температура днем будет колебаться в значениях -3...+2 градуса, в Левобережье — +3...+8, на юго-востоке региона — до +13.

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ИСТОЧНИК KP.RU