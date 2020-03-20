2020-03-20T13:29:54+03:00
Общество

Должники КВС оплатят судебные издержки при взыскании с них задолженности

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По результатам открытого конкурса на оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» был определен подрядчик. Им стало ООО «Комплексные Бизнес Решения». Организация будет осуществлять деятельность по взысканию дебиторской задолженности абонентов в претензионно-исковом и приказном порядке. По состоянию на начало месяца просроченная дебиторская задолженность предприятия составляла порядка 499 млн рублей, в том числе долг населения — 171 млн рублей.

Напомним, концессионер ведет регулярную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей. Компания является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. В свою очередь абоненты обязуются производить своевременную оплату предоставленных коммунальных ресурсов.

В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты применяют целый комплекс мероприятий: от направления претензий до отключения от систем водоснабжения. Основной мерой воздействия на неплательщиков является взыскание задолженности в судебном порядке. Стоит отметить, что все издержки, а эта цифра составляет порядка 1,500 тыс. рублей на оплату госпошлины и судебные расходы, в установленном законом порядке ложатся на плечи неплательщика, вместе с тем он обязан оплачивать пени.

Своевременная оплата коммунальных услуг — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения. ООО «КВС» призывает вовремя оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, не дожидаясь принудительного взыскания, либо отключения.

Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» в отделе по работе с текущей дебиторской задолженностью по тел. (8452) 24-65-00, а также в Центре по работе с абонентами по адресу: улица Советская, 10.

Источник — пресс-служба ООО «КВС»

ИСТОЧНИК KP.RU

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