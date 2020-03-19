В Саратовской области за 2,5 месяца в ДТП погибли 53 человека
Госавтоинспекция Саратовской области обратилась к водителям с призывом не садиться нетрезвыми за руль, отказаться от превышения скорости, резких маневров там, где это запрещено.
- За истекший период на дорогах области зарегистрировано 542 ДТП, в которых 53 человека погибли и 718 получили травмы различной степени тяжести, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Излишняя самоуверенность за рулем может привести к трагическим последствиям.
Также дорожные инспекторы обратились к родителям с просьбой разъяснить детям, как нужно ездить на роликах, самокатах, велосипедах. Не стоит кататься во дворах или на проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU