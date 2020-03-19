В Саратовской области за 2,5 месяца в ДТП погибли 53 человека

19 Март 2020 2020-03-19T10:15:14+03:00

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Госавтоинспекция Саратовской области обратилась к водителям с призывом не садиться нетрезвыми за руль, отказаться от превышения скорости, резких маневров там, где это запрещено.

- За истекший период на дорогах области зарегистрировано 542 ДТП, в которых 53 человека погибли и 718 получили травмы различной степени тяжести, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Излишняя самоуверенность за рулем может привести к трагическим последствиям.

Также дорожные инспекторы обратились к родителям с просьбой разъяснить детям, как нужно ездить на роликах, самокатах, велосипедах. Не стоит кататься во дворах или на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU