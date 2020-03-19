Саратовцы стали чаще звонить в скорую помощь за консультациями по коронавирусу
На станции скорой помощи в Саратовской области выросло число звонков с вопросами о коронавирусе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава региона, многие жители звонят, чтобы получить консультации в связи с ухудшением самочувствия.
- Врачи, конечно, отвечают на вопросы, но можно звонить не только в скорую помощь, но также в поликлинику по месту жительства, — отметили в пресс-службе.
Напомним, «Комсомолка» писала о телефонах горячих линий, которые работают в регионе и где можно узнать ситуацию по коронавирусу, симптомах и алгоритме действия при недомогании.
Кроме того, на официальных сайтах Минздрава и Роспотребнадзора есть разделы по коронавирусу, где собраны все необходимые памятки и ответы на наиболее распространенные вопросы.
Также в Минздраве предостерегли от самолечения. В случае ухудшения самочувствия не следует руководствоваться советами, полученными из интернета или знакомых. Нужно обратиться в медучреждение и обязательно проконсультироваться со специалистом.
В то же время в пресс-службе отметили, что число обоснованных вызовов скорой помощи осталось примерно на прежнем уровне. Медики работают в штатном режиме. Нет и необоснованных отказов в плановой госпитализации.
- Все медучреждения готовы к приему пациентов, — подчеркнули в Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU