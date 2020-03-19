Саратовцы стали чаще звонить в скорую помощь за консультациями по коронавирусу

19 Март 2020 2020-03-19T09:21:01+03:00

Медики призывают по таким вопросам обращаться в поликлиники или на горячие линии

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На станции скорой помощи в Саратовской области выросло число звонков с вопросами о коронавирусе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава региона, многие жители звонят, чтобы получить консультации в связи с ухудшением самочувствия.

- Врачи, конечно, отвечают на вопросы, но можно звонить не только в скорую помощь, но также в поликлинику по месту жительства, — отметили в пресс-службе.

Напомним, «Комсомолка» писала о телефонах горячих линий, которые работают в регионе и где можно узнать ситуацию по коронавирусу, симптомах и алгоритме действия при недомогании.

Кроме того, на официальных сайтах Минздрава и Роспотребнадзора есть разделы по коронавирусу, где собраны все необходимые памятки и ответы на наиболее распространенные вопросы.

Также в Минздраве предостерегли от самолечения. В случае ухудшения самочувствия не следует руководствоваться советами, полученными из интернета или знакомых. Нужно обратиться в медучреждение и обязательно проконсультироваться со специалистом.

В то же время в пресс-службе отметили, что число обоснованных вызовов скорой помощи осталось примерно на прежнем уровне. Медики работают в штатном режиме. Нет и необоснованных отказов в плановой госпитализации.

- Все медучреждения готовы к приему пациентов, — подчеркнули в Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU