Возбуждено уголовное дело об опасном спуске на тюбинге в Саратове

19 Март 2020 2020-03-19T08:01:25+03:00

Женщина переломала себе кости во время катания

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В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о предоставлении потребителю ненадлежащих услуг.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в результате женщина получила серьезные травмы.

ЧП случилось днем 1 февраля. 36-летняя жительница Саратова каталась в «Холмогоры парке» на тюбинге с горы. Во время очередного спуска «ватрушка» вылетела с трассы. Женщина получила травму головы, грудной клетки, закрытый перелом плеча со смещением и другие травмы.

Как считает следствие, причиной стал недостаток контроля за безопасностью граждан со стороны руководства аттракциона.

Сейчас назначена экспертиза, следователи опрашивают очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU