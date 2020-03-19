Возбуждено уголовное дело об опасном спуске на тюбинге в Саратове
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о предоставлении потребителю ненадлежащих услуг.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в результате женщина получила серьезные травмы.
ЧП случилось днем 1 февраля. 36-летняя жительница Саратова каталась в «Холмогоры парке» на тюбинге с горы. Во время очередного спуска «ватрушка» вылетела с трассы. Женщина получила травму головы, грудной клетки, закрытый перелом плеча со смещением и другие травмы.
Как считает следствие, причиной стал недостаток контроля за безопасностью граждан со стороны руководства аттракциона.
Сейчас назначена экспертиза, следователи опрашивают очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU