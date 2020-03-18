Олег Комаров назвал самые проблемные тротуары Ленинского района

18 Март 2020 2020-03-18T12:34:20+03:00

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Депутат Саратовской городской думы Олег Комаров прокомментировал ситуацию с объявлениями о ремонте тротуаров.

Он сообщил «КП-Саратов», что в его избирательном округе №11 летом этого года должны начать асфальтировать тротуары на Вишневой, Лунной, Одесской и Деловой.

- Это те тротуары, которые вошли в проект, инициированный председателем Государственной думы Вячеслава Володина. Когда люди звонят или приходят в приемную, мы разъясняем им это, а также, что средства были выделены, благодаря поддержке Володина, — рассказал Олег Комаров.

Кроме того, за счет средств бюджета планируется отремонтировать две дороги — на Тверской и Международной.

- Мы начали собирать предложения и замечания уже около недели назад. Регулярно буду передавать их депутату Государственной думы Николаю Панкову, а также сообщать чиновникам, пока не начали работы. У людей много вопросов. Например, одной из самых проблемных точек является разбитый тротуар на улице Лесная Республика, около школы №41, где ходит много детей. Также горожане просят сделать съезды на пересечении улиц Вишневая и Курдюмская или на Одесской возле горбольнице №8, — отметил депутат.

Он призвал граждан обращаться в приемную.

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ИСТОЧНИК KP.RU