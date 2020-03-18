Саратовским управляющим компаниям выставили иски на 90 млн рублей за долги по вывозу мусора
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами направил иски в общей сложности на 90 млн рублей к управляющим организациям Саратова. 37 исков посвящены взысканию задолженности по уплате за вывоз мусора.
- Например, исковые требования к саратовской группе компаний «Фридом» составляют 22,3 млн рублей, а это 25% от общих требований ко всем управляющим организациям. В досудебном порядке понимания у должника не наступило, поэтому документы направлены в суд, - рассказал директор регоператора Михаил Андреев.
Между тем, общая сумма задолженности УК Саратовской области на 1 марта превысила 284,1 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU