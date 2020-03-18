2020-03-18T08:52:56+03:00
Общество

Подрядчик на школе в «Авиаторе» определен, но пока не приступил к работам

На конкурс подана жалоба в антимонопольную службу
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Школа в Авиаторе ждет продолжения строительстваШкола в Авиаторе ждет продолжения строительстваФото: Александр Уриевский
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Вечером 16 марта на сайте госзакупок опубликовали результаты очередного аукциона на достройку школы в микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе Саратова.

Конкурс признан не состоявшимся, так как на него заявился единственный участник - ООО «ФракДжет-Строй». Эта компания строила школу с нуля, она теперь будет достраивать ее, чтобы сдать до начала нового учебного года, 10 августа. Объект будет профинансирован по максимальной цене контракта - 335,8 миллиона рублей. На предыдущем, отмененном по решению УФАС конкурсе стоимость достройки была 388,5 млн рублей.

Однако пока стройка стоит - ООО «Аспект» из Барнаула подало в УФАС по Саратовской области жалобу на организаторов аукциона - МКУ «Капитальное строительство». При этом сама иногородняя компания в аукционе не участвовала. Жалобу в УФАС рассмотрят 20 марта.

Напомним, городские чиновники уже дважды получали выговор от мэра за срыв аукционов по строительству школы. Получили выговоры от губернатора по этому же поводу зампред областного правительства Алексей Наумов и министр образования Ирина Седова.

Посетивший стройку спикер ГД Вячеслав Володин, который стал инициатором строительства, предложил мэру «разобраться с чиновниками», ответственными за срыв аукционов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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