В Саратове мужчина до смерти забил мать из-за денег на алкоголь
В Заводском районе Саратова будут судить 57-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, от травм 81-летняя женщина скончалась.
Следствие считает, что 31 января мужчина распивал алкоголь с сожительницей в коммунальной квартире на улице Фабричная, где они проживали вместе с пожилой женщиной. Около часа ночи сын начал требовать от матери денег на спиртное, но та высказала недовольство его пьянством.
Мужчина жестоко избил пенсионерку, а потом вместе с сожительницей перенес в комнату. Лишь 1 февраля женщина заметила, что пострадавшая скончалась. Приехавшие медики констатировали смерть.
Сейчас мужчина взят под стражу. Несмотря на то, что свою вину он не признал, дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU