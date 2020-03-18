В Саратове мужчина до смерти забил мать из-за денег на алкоголь

18 Март 2020 2020-03-18T06:38:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова будут судить 57-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, от травм 81-летняя женщина скончалась.

Следствие считает, что 31 января мужчина распивал алкоголь с сожительницей в коммунальной квартире на улице Фабричная, где они проживали вместе с пожилой женщиной. Около часа ночи сын начал требовать от матери денег на спиртное, но та высказала недовольство его пьянством.

Мужчина жестоко избил пенсионерку, а потом вместе с сожительницей перенес в комнату. Лишь 1 февраля женщина заметила, что пострадавшая скончалась. Приехавшие медики констатировали смерть.

Сейчас мужчина взят под стражу. Несмотря на то, что свою вину он не признал, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU