Саратовский депутат сравнил Вольский тракт с Шанхаем
На сегодняшнем заседании в Саратовской городской думе депутат Юрий Ерофеев задал замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева о Вольском тракте.
- От кольца в Ленинском районе «шанхай» настроили. Въезжаешь или выезжаешь — «Шанхай». Какие действия Саратовскому району принять? Постройки создают проблемы транспорту, — сказал он.
Антон Корнеев отметил, что можно подавать судебные иски, решения.
- Они чуть ли не мини-центры понастроили, загородили выезд из города. Обратитесь к ним, — попросил народный избранник.
Председатель комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам Дмитрий Кудинов предложил обратиться с этим вопросом к прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU