2020-03-17T17:18:02+03:00
Общество

Саратовский депутат сравнил Вольский тракт с Шанхаем

Он попросил помощи мэрии в борьбе с застройками
Дарья Вострикова
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Депутат возмутился "Шанхаем" на Вольском трактеДепутат возмутился "Шанхаем" на Вольском трактеФото: Дарья Вострикова
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На сегодняшнем заседании в Саратовской городской думе депутат Юрий Ерофеев задал замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева о Вольском тракте.

- От кольца в Ленинском районе «шанхай» настроили. Въезжаешь или выезжаешь — «Шанхай». Какие действия Саратовскому району принять? Постройки создают проблемы транспорту, — сказал он.

Антон Корнеев отметил, что можно подавать судебные иски, решения.

- Они чуть ли не мини-центры понастроили, загородили выезд из города. Обратитесь к ним, — попросил народный избранник.

Председатель комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам Дмитрий Кудинов предложил обратиться с этим вопросом к прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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