Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в Федерации волейбола Саратовской области
Следственное управление УМВД по Саратову возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц Федерации волейбола Саратовской области.
По данным «КП-Саратов», речь идет о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Дело касается событий в период с января 2018 по май 2019 года.
Неустановленные пока сотрудники из числа «должностных лиц Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация волейбола Саратовской области», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, причинили крупный ущерб Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием» совершили хищения бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении о возбуждении дела, которое было подписано следователем еще 28 февраля.
Речь идет о выделенных в этот период бюджетных грантах областного Минспорта на развитие волейбола.
Бессменным руководителем Федерации является Анатолий Годаль, в период, которым интересуется следствие, он также являлся ее главой.
ИСТОЧНИК KP.RU