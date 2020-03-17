2020-03-17T13:35:36+03:00
Спорт

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в Федерации волейбола Саратовской области

По данным проверки, были украдены средства грантов, выделенных министерством спорта
Александр Уриевский
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Руководитель федерации волейбола Саратовской области Анатолий ГодальРуководитель федерации волейбола Саратовской области Анатолий Годаль
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Следственное управление УМВД по Саратову возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц Федерации волейбола Саратовской области.

По данным «КП-Саратов», речь идет о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Дело касается событий в период с января 2018 по май 2019 года.

Неустановленные пока сотрудники из числа «должностных лиц Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация волейбола Саратовской области», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, причинили крупный ущерб Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием» совершили хищения бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении о возбуждении дела, которое было подписано следователем еще 28 февраля.

Речь идет о выделенных в этот период бюджетных грантах областного Минспорта на развитие волейбола.

Бессменным руководителем Федерации является Анатолий Годаль, в период, которым интересуется следствие, он также являлся ее главой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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