Саратовский облсуд отказался отстранять Мазину от должности министра здравоохранения

17 Март 2020 2020-03-17T12:02:41+03:00

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Прокуратура Саратовской области вышла с ходатайством о временном отстранении министра здравоохранения региона Натальи Мазиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, ранее Волжский районный суд отказал СУ СКР в аналогичном ходатайстве.

Напомним, Наталью Мазину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при поставках дорогостоящего медицинского оборудования. По версии следствия, она знала, что аппараты УЗИ не соответствуют требованиям, но все же дала распоряжения о перечислении денег.

Следователи просили отстранить министра от должности, мотивируя тем, что она могла бы воспрепятствовать расследованию и получению доказательств, а также оказать давление на свидетелей.

Саратовский областной суд отклонил ходатайство прокуратуры, оставив решение Волжского районного суда в силе, а Наталью Мазину — в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU