На радио «Комсомольская правда» в Саратове выйдет передача о коронавирусе

17 Март 2020 2020-03-17T11:23:17+03:00

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Радио «Комсомольская правда» в Саратове готовит очередной выпуск передачи «Здоровый разговор». Тема нового выпуска — коронавирус. Эксперт в студии — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, сотрудник группы компаний «Медицинский Di Центр» Наталья Миронова.

Что известно о коронавирусе сегодня? Чем он отличается от других известных инфекций? Как долго новый вирус живет на поверхности? Слушайте радио «Комсомольская правда» в Саратове на волне 90,6 FM в этот четверг, 19 марта, в 12:00.

Передача «Здоровый разговор» — новый совместный проект радио «Комсомольская правда» в Саратове и СРО «Объединение медицинских учреждений». Каждый четверг в 12:00 ведущие врачи клиник Саратовской области в эфире отвечают на вопросы, интересующие жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU