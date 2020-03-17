В Саратове рецидивист отобрал у мужчины телефон

17 Март 2020 2020-03-17T10:24:03+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 41-летнего безработного мужчины, который проживает в поселке Целинный.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 марта примерно в 19:00 на улице Чапаева на него напали и отобрали телефон марки Honor 8a стоимостью 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний рецидивист из Саратова. Он признался, что сдал гаджет в ломбард.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU