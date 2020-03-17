Приставы проследили за оснащением системами безопасности в школе олимпийского резерва Саратова
Требования суда выполнены
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Судебные приставы Заводского района вместе с представителем прокуратуры провели проверку исполнений требований суда.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, по иску на специализированную детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва учреждение обязали установить систему экстренного оповещения, телевизионной системы охраны, контрольно-пропускными пунктами, металлообнаружителями.
Эти требования выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU