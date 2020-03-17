На переселение жителей Саратовской области фонд ЖКХ выделил 444 млн рублей

17 Март 2020 2020-03-17T11:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве 16 марта генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин вручил председателю правительства Саратовской области Александру Стрелюхину платежные поручения на регион.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, в область придет 444,3 млн рублей на программу по переселению граждан из аварийного жилья.

Председатель правительства региона рассказал, что лимиты выделения средств федерального бюджета нужно перенести, сдвинуть на ближайшие два года. Необходимо усовершенствовать методику определения нормативной стоимости строительства и приобретения квадратного метра жилья для ее соответствия рыночной стоимости, а также определить финансовые источники для приобретения допметров жилплощади переселенцам, которые проживали в малогабаритных аварийных квартирах и комнатах.

В соответствии с представленными реестрами заключенных контрактов на приобретение квартир для переселенцев из аварийного жилья в рамках реализации этапа 2019-2020 годов предоставляется поддержка в 209,5 млн рублей. В качестве аванса на второй этап, 2020-2021 годов, перечисляется 117,4 млн рублей, третьего — на 2021-2022 года — 117,4 млн рублей.

Всего по этапам планируется переселить 2 663 человека из 105 зданий общей площадью 41,7 тыс. кв. м. Идет работа над дальнейшей реализацией программы. Уже жилье получили 728 человек из 282 жилых помещений площадью 10,11 тыс. кв. м, в том числе 95 человек переселены в рамках реализации первого этапа программы и 633 человека из 233 жилых помещений по другим программам Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU