Почта России в Саратовской области изменяет условия работы из-за коронавируса
Почта России в Саратовской области изменяет условия работы для профилактики распространения коронавируса.
- Предпринимаются необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов. Издан приказ о мерах по противодействию инфекции, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФПС.
Почта России призывает клиентов чаще пользоваться услугами компании дистанционно, чтобы сократить число контактов. Так, например, можно оформить и оплатить посылки на сайте или в мобильном приложении, заказать доставку отправлений почтальоном или курьером и другое.
Часть сотрудников также уйдет на дистанционный режим работы, но отделения почты продолжат работать как раньше.
Угроз нет.
ИСТОЧНИК KP.RU