Почта России в Саратовской области изменяет условия работы из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T08:45:22+03:00

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Почта России в Саратовской области изменяет условия работы для профилактики распространения коронавируса.

- Предпринимаются необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов. Издан приказ о мерах по противодействию инфекции, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФПС.

Почта России призывает клиентов чаще пользоваться услугами компании дистанционно, чтобы сократить число контактов. Так, например, можно оформить и оплатить посылки на сайте или в мобильном приложении, заказать доставку отправлений почтальоном или курьером и другое.

Часть сотрудников также уйдет на дистанционный режим работы, но отделения почты продолжат работать как раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766710" frameborder="0"></iframe> Угроз нет.

ИСТОЧНИК KP.RU