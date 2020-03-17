2020-03-17T08:45:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Почта России в Саратовской области изменяет условия работы из-за коронавируса

Клиентов призывают чаще пользоваться услугами компании дистанционно
Ольга Симонова
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Почта России в Саратовской области изменяет условия работы из-за коронавирусаПочта России в Саратовской области изменяет условия работы из-за коронавирусаФото: Ольга Симонова
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Почта России в Саратовской области изменяет условия работы для профилактики распространения коронавируса.

- Предпринимаются необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов. Издан приказ о мерах по противодействию инфекции, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФПС.

Почта России призывает клиентов чаще пользоваться услугами компании дистанционно, чтобы сократить число контактов. Так, например, можно оформить и оплатить посылки на сайте или в мобильном приложении, заказать доставку отправлений почтальоном или курьером и другое.

Часть сотрудников также уйдет на дистанционный режим работы, но отделения почты продолжат работать как раньше.

Угроз нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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