2020-03-17T12:38:47+03:00
Общество

На ситуационный центр в Саратовской области планируют потратить более 57 млн рублей

Работать там будут 4 человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской облдуме на заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности обсудили увеличение доходов бюджета региона на 146 млн рублей.

Об этом рассказала первый замминистра финансов региона Ирина Бегинина.

- Доходы увеличены за счет целевых федеральных средств на дорожную деятельность 100 млн рублей, поддержку отрасли культуры - 41,5 млн рублей. Возврата из бюджетов МО, бюджетных и автономных учреждений не использованных на 1 января остатков средств бюджета области и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 4,4 млн рублей и 0,1 млн рублей соответственно, - рассказала она.

Николай Бондаренко спросил, что за строительство ситуационного центра за 57 млн рублей. Ему объяснили, что такой объект уже есть в 41 субъекте РФ. Строительство в 2 этапа - 57 млн на технический комплекс – различная оргтехника, и 30 млн - на второй этап. При этом работать здесь будут 4 человека.

Максим Федукин, первый заместитель управляющего делами правительства Саратовской области рассказал, что оборудование закупается по рекомендациям ФСО России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию предприятий-банкротов Саратова к Дню Победы благоустроит администрация
Саратовский депутат сравнил Вольский тракт с Шанхаем
Автобус №75 протаранил остановку на Привокзальной площади
Туристический маршрут Саратов — Волгоград — Саратов станет регулярным в апреле-мае
Минэкономразвития отметил повышение спроса на макароны и сахар в саратовских магазинах
В годовщину крымского референдума депутат обсудила со студентами поправку в Конституцию РФ о территориальной целостности страны
В Саратове сносят дом с уникальной архитектурой
Панков: Законопроект, разработанный с участием Володина, поможет защитить здоровье граждан
Саратовские ГИБДДшники начали усиленно контролировать перекрестки
Стали известны больницы, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус
В Саратове не решена проблема высотки на Мичурина
Началось первое совещание координационного совета по коронавирусу в Саратовской области
На проходной саратовского правительства начали проверять на коронавирус
На снос аварийных домов в Саратове за год потратили 15,7 млн рублей
Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинул кандидата на майские выборы
Труп мужчины пролежал в квартире в Балашове несколько дней
Директор «Энгельсского завода электротранспорта»: Нам не нужно столько работников, как было на «Тролзе»
Из Саратова можно будет уехать в Крым на поезде
В Саратове мужчина вернул 120 тыс. рублей долга после ареста минивэна
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в Федерации волейбола Саратовской области
Следователи просят жителей Заводского района помочь найти мать выброшенного младенца