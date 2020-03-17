На ситуационный центр в Саратовской области планируют потратить более 57 млн рублей

17 Март 2020 2020-03-17T12:38:47+03:00

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В Саратовской облдуме на заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности обсудили увеличение доходов бюджета региона на 146 млн рублей.

Об этом рассказала первый замминистра финансов региона Ирина Бегинина.

- Доходы увеличены за счет целевых федеральных средств на дорожную деятельность 100 млн рублей, поддержку отрасли культуры - 41,5 млн рублей. Возврата из бюджетов МО, бюджетных и автономных учреждений не использованных на 1 января остатков средств бюджета области и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 4,4 млн рублей и 0,1 млн рублей соответственно, - рассказала она.

Николай Бондаренко спросил, что за строительство ситуационного центра за 57 млн рублей. Ему объяснили, что такой объект уже есть в 41 субъекте РФ. Строительство в 2 этапа - 57 млн на технический комплекс – различная оргтехника, и 30 млн - на второй этап. При этом работать здесь будут 4 человека.

Максим Федукин, первый заместитель управляющего делами правительства Саратовской области рассказал, что оборудование закупается по рекомендациям ФСО России.

ИСТОЧНИК KP.RU