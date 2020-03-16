В Саратовской области на голосование по поправкам в Конституцию отпишут 60 млн рублей

16 Март 2020 2020-03-16T16:27:54+03:00

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Обеспечение готовности проведения голосования по поправкам в Конституцию обойдется бюджету Саратовской области в 60 млн рублей. Такая сумма значится в справке о предполагаемых изменениях в бюджете региона на 2020 год. Это столько же, сколько потратят на строительство культурно-зрелищного комплекса для цирковой студии «Арт-Алле» в Марксе и увеличение уставного фонда института «Саратовгражданпроект» — по 30 млн на каждого. На обеспечение жильем медицинских работников запланировано 50 млн рублей.

Представители облизбиркома отметили, что есть распоряжение президента, уже определено количество избирательных участков и комиссий, После этого начался очередной скандал с коммунистами на тему необходимости этого голосования и его финансирования. Депутат Николай Бондаренко поинтересовался, как можно выделять деньги, если и закона-то о голосовании пока нет. Принимать решение о выделении денег — это «дележ шкуры не убитого медведя», заметил он и призвал эти деньги выделить лучше на посадку леса.

Между тем среди поправок в областной бюджет еще 268 млн рублей — взнос региона в фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, а также 200 млн рублей на реконструкцию берегоукрепительных сооружений на Бабушкином взвозе в Саратове.

Поправки вынесли на заседание комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU