2020-03-16T16:00:13+03:00
Происшествия

Росгвардия в Саратове задержала преступника в федеральном розыске

В Балашове правоохранители поймали 52-летнего подозреваемого в угоне
Ольга Симонова
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Росгвардейцы Саратова и области за минувшие сутки поймали двух мужчин и вернули угнанный автомобиль владельцу.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, во время патруля Октябрьского района у дома №67 по улице Чернышевского был замечен пьяный 47-летний мужчина.

Оказалось, что гражданин находится в федеральном розыске — он сбежал от исправительных работ. Выяснили это, пробив его данные по базе.

Позже на улице Шелковичная во Фрунзенском районе правоохранители остановили 27-летнего гражданина. Того разыскивали по уголовному делу о мошенничестве.

Отличились и росгвардейцы Балашовского района. Им ночью поступило сообщение от жительницы села Репное. Она рассказала, что кто-то угнал «Газель» от дома улице Карла Маркса в Балашове.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали 52-летнего злоумышленника. Машину вернули хозяйке.

Всех пойманных росгвардейцы передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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