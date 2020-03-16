Участников заседаний в облдуме разместили под ультрафиолетовым излучателем

16 Март 2020 2020-03-16T15:04:26+03:00

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В Саратовской областной думе установили в парламентском центре ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный. Техника встречает всех пришедших на заседания рабочих групп и комитетов.

В аппарате думы пояснили, что облучатель появился здесь не в связи с коронавирусом, а из-за сезонного обострения ОРВИ. Региональный парламент еще несколько лет назад закупил подобные приборы, а сейчас решено использовать их в местах скопления людей. На заседания групп и комитетов, кроме депутатов, приходят областные и региональные чиновники, общественники, журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU