2020-03-16T15:04:26+03:00
Общество

Участников заседаний в облдуме разместили под ультрафиолетовым излучателем

Профилактика ОРВИ в областном парламенте подкреплена высокими технологиями
Дарья Вострикова
Поделиться:
В облдуме установили ультрафиолетовые излучателиВ облдуме установили ультрафиолетовые излучателиФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

В Саратовской областной думе установили в парламентском центре ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный. Техника встречает всех пришедших на заседания рабочих групп и комитетов.

В аппарате думы пояснили, что облучатель появился здесь не в связи с коронавирусом, а из-за сезонного обострения ОРВИ. Региональный парламент еще несколько лет назад закупил подобные приборы, а сейчас решено использовать их в местах скопления людей. На заседания групп и комитетов, кроме депутатов, приходят областные и региональные чиновники, общественники, журналисты.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольгу Сынкину выдвигают в депутаты Саратовской облдумы
Саратовские таможенники изъяли 2 тонны санкционных груш
Росгвардия в Саратове задержала преступника в федеральном розыске
На проект приюта для собак в Заводском районе потратят 4 млн рублей
В Саратове женщина получила ожог первой степени в автобусе
Пенсионер из Новоузенска оцарапал лицо полицейскому
В Саратове детсады не будут закрывать на карантин
СГЮА и СГАУ перешли на свободное посещение
Участников заседаний в облдуме разместили под ультрафиолетовым излучателем
Мэрия: Школы Саратова не планируется закрывать
Депутат помог отремонтировать придомовую территорию на своем избирательном округе
Вячеслав Володин: Парк покорителей космоса — объект мирового уровня
В саратовских храмах от коронавируса дезинфицируют киоты икон, свечные ящики, столы
В Вольске парня приговорили условно за кражи и секс с подростком
Из Саратовской области в Казахстан не пускают без загранпаспортов
В Саратовской области за два месяца в авариях пострадали 48 детей
Сборная РАНХиГС стала победителем Кубка Саратовской области по волейболу среди женщин
СГУ перевел всех студентов на дистанционное обучение
В Саратовскую область вновь вернется тепло