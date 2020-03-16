В Вольске парня приговорили условно за кражи и секс с подростком

16 Март 2020 2020-03-16T14:51:16+03:00

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 20-летнему вору и педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юношу признали виновным в кражах и сексе с несовершеннолетней.

Было установлено, что в мае 2019 года он неоднократно предавался плотским утехам с 15-летней девочкой. Об этом стало известно, когда она обратилась в больницу.

Кроме того, в ночь на 18 октября на улице Талалихина парень отверткой вскрыл припаркованный автомобиль и украл из салона телефон за 18 тыс. рублей. Впоследствии аппарат удалось обнаружить у девушки, которой он его подарил.

В ночь на 16 ноября юноша снова взломал тот же автомобиль и похитил аккумулятор за 3 080 рублей. Добычу обнаружили дома у парня.

Все украденное было возвращено владельцу.

Свою вину юноша признал. Суд наказал его на два года условно с испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU