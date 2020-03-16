Из Саратовской области в Казахстан не пускают без загранпаспортов

16 Март 2020 2020-03-16T14:48:29+03:00

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Через пункты пропуска на территории Саратовской области в Казахстан не могут проехать россияне без загранпаспортов.

Как подтвердили «КП-Саратов» в пограничном Управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, Казахстан в одностороннем порядке прекратил пропуск граждан с внутренними российскими паспортами и детей до 14 лет со свидетельством о рождении.

Для проезда в соседнее государство теперь снова требуется действующий загранпаспорт.

Со своей стороны российские пограничники пропускают в сторону Казахстана людей с любыми паспортами, но предупреждают, что их могут не впустить и завернуть назад казахские пограничники.

Сегодня, 16 марта, пограничное управление ФСБ по Челябинской области сообщило о закрытии пунктов пропуска на границе с Казахстаном.

В ФСБ предлагают по возникшим вопросам обращаться по телефону (8452) 39-14-20 (в рабочее время с 9:00 — 18:00).

ИСТОЧНИК KP.RU