Из Саратовской области в Казахстан не пускают без загранпаспортов
Через пункты пропуска на территории Саратовской области в Казахстан не могут проехать россияне без загранпаспортов.
Как подтвердили «КП-Саратов» в пограничном Управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, Казахстан в одностороннем порядке прекратил пропуск граждан с внутренними российскими паспортами и детей до 14 лет со свидетельством о рождении.
Для проезда в соседнее государство теперь снова требуется действующий загранпаспорт.
Со своей стороны российские пограничники пропускают в сторону Казахстана людей с любыми паспортами, но предупреждают, что их могут не впустить и завернуть назад казахские пограничники.
Сегодня, 16 марта, пограничное управление ФСБ по Челябинской области сообщило о закрытии пунктов пропуска на границе с Казахстаном.
В ФСБ предлагают по возникшим вопросам обращаться по телефону (8452) 39-14-20 (в рабочее время с 9:00 — 18:00).
ИСТОЧНИК KP.RU