2020-03-16T12:12:50+03:00
Происшествия

В Саратове геймер украл деньги с карты знакомой ради очередной игры

Администратор клуба лишилась более 2,8 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Саратове парня подозревают в краже денег с чужой карты.

- Девушка 19 лет, работающая администратором игрового клуба, заявила в полицию, что в начале 12 ночи 14 марта получила СМС-сообщение от мобильного банка о списании 2 817 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД города.

Потерпевшая позвонила в банк, там ей сообщили, что средства ушли на оплату игры. Она вспомнила, что за день до этого с карты оплачивала игру 20-летнего знакомого. Он ей сразу вернул 100 рублей наличными, но данные счета могли остаться в аккаунте, через который проходили деньги.

Девушка озвучила полицейским свои подозрения.

Парень не стал отпираться и рассказал правоохранителям, что денег в тот вечер у него не было, а сыграть хотелось, вот и не справился с соблазном.

В отношении злоумышленника возбудили дело за кражу и выписали подписку о невыезде.

Полиция напоминает основные правила безопасности: не сообщать конфиденциальные данные карты третьим лицам и код из СМС-сообщений, подключить уведомления о списании средств, ПИН-код хранить отдельно от карточки и прикрывать рукой клавиатуру банкомата, а в случае потери или кражи — немедленно ее заблокировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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