Прокуратура Фрунзенского района закрыла три сайта, где писали о запрещенных способах ловли рыбы

16 Март 2020 2020-03-16T11:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на страницах трех сайтов предлагалось купить электроудочку, чтобы ловить рыбу посредством тока.

Это один из наиболее жестких методов браконьеров, что запрещено законом.

Зайти на интернет-страницы мог кто угодно, регистрация не требовалась.

Прокуратура района подала в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU