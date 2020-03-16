Прокуратура Фрунзенского района закрыла три сайта, где писали о запрещенных способах ловли рыбы
Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на страницах трех сайтов предлагалось купить электроудочку, чтобы ловить рыбу посредством тока.
Это один из наиболее жестких методов браконьеров, что запрещено законом.
Зайти на интернет-страницы мог кто угодно, регистрация не требовалась.
Прокуратура района подала в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Суд удовлетворил эти требования.
ИСТОЧНИК KP.RU