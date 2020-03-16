Команда школьников из лицея №37 в Саратове взяла бронзу окружной игры «Что? Где? Когда?»

16 Март 2020 2020-03-16T11:48:19+03:00

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В Йошкар-Оле 12 и 13 марта прошла интеллектуальная олимпиада ПФО, которая ежегодно проводится под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, наш региона представила команда из 12 школьников центра региона и поселка Новые Бурасы.

Они состязались по четырем направлениям.

В программировании Роман Бровко и Илья Ланкин, ученики десятого класса физико-технического лицея №1 Саратова заняли седьмое место, шестыми в робототехнике стали ребята из средней школы №1 поселка Новые Бурасы Максим Щетинин и Максим Боровиков.

Антон Леонов из Физико-технического лицея №1 и Янина Кудряшова из лицея №3 имени Пушкина взяли пятое место.

В направлении «Что? Где? Когда?» команда 11-классников из лицея №37 в составе: Дмитрий Сайландер, Михаил Гайдученко, Лев Коряков, Дмитрий Трофимов, Алина Сизова, Анна Захарова стали третьими.

В общекомандном зачете команда региона стала четвертой.

ИСТОЧНИК KP.RU