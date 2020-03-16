2020-03-16T11:48:19+03:00
Общество

Команда школьников из лицея №37 в Саратове взяла бронзу окружной игры «Что? Где? Когда?»

Состязания прошли в Йошкар-Оле
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Йошкар-Оле 12 и 13 марта прошла интеллектуальная олимпиада ПФО, которая ежегодно проводится под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, наш региона представила команда из 12 школьников центра региона и поселка Новые Бурасы.

Они состязались по четырем направлениям.

В программировании Роман Бровко и Илья Ланкин, ученики десятого класса физико-технического лицея №1 Саратова заняли седьмое место, шестыми в робототехнике стали ребята из средней школы №1 поселка Новые Бурасы Максим Щетинин и Максим Боровиков.

Антон Леонов из Физико-технического лицея №1 и Янина Кудряшова из лицея №3 имени Пушкина взяли пятое место.

В направлении «Что? Где? Когда?» команда 11-классников из лицея №37 в составе: Дмитрий Сайландер, Михаил Гайдученко, Лев Коряков, Дмитрий Трофимов, Алина Сизова, Анна Захарова стали третьими.

В общекомандном зачете команда региона стала четвертой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Специалисты рабочей группы, созданной Володиным, возвращают имущество САЗ государству
Прокуратура Фрунзенского района закрыла три сайта, где писали о запрещенных способах ловли рыбы
Воспитательница детсада в Энгельсе принуждала родителей малышей делать подарки
Команда школьников из лицея №37 в Саратове взяла бронзу окружной игры «Что? Где? Когда?»
За незаконное убийство двух косуль задержаны браконьеры в Лысогорском районе
На четырех улицах Саратова отключили горячую воду и отопление
Пять саратовских дзюдоистов взяли медали республиканских соревнований
Подрядчик отремонтирует участок дороги Саратов — Усть Курдюм за свой счет
Приставы помогли жителям Вольского района получить более 90 тыс. рублей долгов по зарплате
Тотальный диктант — 2020 переносится на осень
Трое мужчин пошли под суд за кражи дорогих иномарок в Саратове
АО «Саратовгаз» проинформировало, кому могут отключить газ
Саратовские спортсмены выиграли в домашнем матче первенства России по мини-футболу
Официально: Саратовским школам рекомендовано закрыться
Доходы бюджета Саратовской области планируется увеличить на 146 млн рублей
Инспектор УФСИН купил наркотик, чтобы торговать им в колонии Энгельса
Саратовец пробудет полтора года в колонии за покупку «солей»
В Ртищеве четверо пожарных тушили горящий дом
Саратовская биатлонистка взяла серебро первенства России