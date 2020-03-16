За незаконное убийство двух косуль задержаны браконьеры в Лысогорском районе
Вечером 13 марта в районе села Атаевка Лысогорского района были обнаружены два браконьера.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, кроссовер Hyundai с двумя гражданами заехал во двор бывшего егеря охотхозяйства Сокино. Водитель второй машины, Niva, попытался скрыться, однако его заблокировали на сельской дороге.
В багажнике отечественного внедорожника были обнаружены две туши косули. В иномарке нашли чехол от карабина, само оружие с тепловизионным прицелом и глушителем находилось на придомовой территории.
Мужчины стали оправдываться, что поехали ради покупки поросенка, а к бывшему егерю прибыли, чтобы узнать, что делать с косулями, которых случайно обнаружили.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Разрешенная добыча этого вида животных закончилась 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU