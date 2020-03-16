За незаконное убийство двух косуль задержаны браконьеры в Лысогорском районе

16 Март 2020 2020-03-16T11:43:13+03:00

Автомобили с нарушителями были замечены в районе села Атаевка

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Вечером 13 марта в районе села Атаевка Лысогорского района были обнаружены два браконьера.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, кроссовер Hyundai с двумя гражданами заехал во двор бывшего егеря охотхозяйства Сокино. Водитель второй машины, Niva, попытался скрыться, однако его заблокировали на сельской дороге.

В багажнике отечественного внедорожника были обнаружены две туши косули. В иномарке нашли чехол от карабина, само оружие с тепловизионным прицелом и глушителем находилось на придомовой территории.

Мужчины стали оправдываться, что поехали ради покупки поросенка, а к бывшему егерю прибыли, чтобы узнать, что делать с косулями, которых случайно обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Разрешенная добыча этого вида животных закончилась 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU