2020-03-16T11:33:04+03:00
Общество

Пять саратовских дзюдоистов взяли медали республиканских соревнований

Состязания прошли в Йошкар-Оле
Дарья Вострикова
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С 13 по 14 марта в Йошкар-Оле прошли республиканские соревнования по дзюдо, памяти героя России подполковника М. Н. Евтюхина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие 200 спортсменов из десяти регионов РФ в возрасте 15–17 лет.

Саратовские спортсмены взяли пять медалей: Алина Носова золото в весе до 57 кг и Дарья Лебедь.

В весе свыше 90 кг серебро выиграл Даниил Голев.

Бронзу получили Егор Фарафонтов в весе до 50 кг и Александра Жукова в весе до 81 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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