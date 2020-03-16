Пять саратовских дзюдоистов взяли медали республиканских соревнований
Состязания прошли в Йошкар-Оле
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С 13 по 14 марта в Йошкар-Оле прошли республиканские соревнования по дзюдо, памяти героя России подполковника М. Н. Евтюхина.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие 200 спортсменов из десяти регионов РФ в возрасте 15–17 лет.
Саратовские спортсмены взяли пять медалей: Алина Носова золото в весе до 57 кг и Дарья Лебедь.
В весе свыше 90 кг серебро выиграл Даниил Голев.
Бронзу получили Егор Фарафонтов в весе до 50 кг и Александра Жукова в весе до 81 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU