Подрядчик отремонтирует участок дороги Саратов — Усть Курдюм за свой счет

16 Март 2020 2020-03-16T11:30:33+03:00

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Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев вместе с представителями подрядчиков и общественниками осмотрели гарантийные участки на автодорогах Саратов — Усть-Курдюм и Саратов — Дубки — Новая Липовка, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, на трассе участок в 2,4 км приводили в порядок в 2019 году. Выяснилось, что здесь зимой появились отдельные трещины. До конца мая они будут устранены.

На втором участке существенных повреждений обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU