Приставы помогли жителям Вольского района получить более 90 тыс. рублей долгов по зарплате
На исполнении в Вольском районном отделе находилось шесть производств о взыскании задолженности по зарплате с организации, которая занимается перевозками.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, работники недополучили свыше 90 тыс. рублей.
Граждане обратились в суд, решением которого руководство организации обязали отдать деньги. Судебный пристав ознакомил предприятие с материалами производства, сроками исполнения, мерами принудительного взыскания.
Права граждан восстановлены, квитанции, подтверждающие выплату задолженности, спустя несколько дней были предоставлены судебному приставу.
ИСТОЧНИК KP.RU