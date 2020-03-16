Приставы помогли жителям Вольского района получить более 90 тыс. рублей долгов по зарплате

16 Март 2020 2020-03-16T11:02:04+03:00

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На исполнении в Вольском районном отделе находилось шесть производств о взыскании задолженности по зарплате с организации, которая занимается перевозками.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, работники недополучили свыше 90 тыс. рублей.

Граждане обратились в суд, решением которого руководство организации обязали отдать деньги. Судебный пристав ознакомил предприятие с материалами производства, сроками исполнения, мерами принудительного взыскания.

Права граждан восстановлены, квитанции, подтверждающие выплату задолженности, спустя несколько дней были предоставлены судебному приставу.

ИСТОЧНИК KP.RU