2020-03-16T11:21:26+03:00
Происшествия

Трое мужчин пошли под суд за кражи дорогих иномарок в Саратове

Каждый преступник проведет несколько лет в колонии
Дарья Вострикова
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Суд признал виновными 42-летнего жителя Санкт-Петербурга и двух 30-летних мужчин из Ленинградской области и Белгорода в кражах и подделке номеров транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 и 18 августа злоумышленники похитили два Toyota RAV4 из Волжского и Кировского районов Саратова, общей стоимостью свыше 3,6 млн рублей.

Злоумышленники в каждом случае тщательно выбирали автомобиль, ночью на Opel Insignia приезжали к стоянке, где проживали потерпевшие. Один из обвиняемых с помощью ключа для домофона проникал в подъезд с частью устройства ретранслятора сигнала управления автомобилем, передавал сигнал ключа на вторую часть, находящуюся у подельника, который стоял у машины.

Транспорт вскрывался, двигатель запускали, злоумышленники скрывались. Мужчины устанавливали другие номера на машины, чтобы свободно ездить.

Похищенное авто сопровождал до места хранения следующий впереди автомобиль под управлением одного из злоумышленников. Если на маршруте были сотрудники полиции, то водитель украденного транспорта узнавал об этом.

На одной из иномарок преступники сменили номерной агрегат статуса. Для этого привлекли лицо, которое даже не знало о том, что транспорт украден.

Жителя Санкт-Петербурга лишили свободы на четыре года, мужчину из Ленинградской области — на 3,5 года, белгородца — на 2,5 года. Они отбудут наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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