Доходы бюджета Саратовской области планируется увеличить на 146 млн рублей

16 Март 2020 2020-03-16T10:40:19+03:00

Преимущественно за счет целевых федеральных средств на дорожную деятельность и поддержку культуры

Изменить размер текста: A A

Доходы в бюджет Саратовской области в 2020 году планируется увеличить на 146 млн рублей, преимущественно за счет целевых федеральных средств на финансирование дорожной деятельности и поддержку культуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве финансов Саратовской области, за счет остатков собственных средств и возвратов от местных бюджетов и учреждений в «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» предусматривается имущественный взнос в размере 268 млн рублей.

На восстановление берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе Саратова направят 200 млн рублей, 50 млн рублей на разработку документации на реконструкцию ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». Столько же на обеспечение жилыми помещениями работников медицинских организаций.

Проектно-сметные, инженерные работы для реконструкции Саратовского государственного академического театра драмы, Саратовского областного театра оперетты и Саратовского академического театра юного зрителя потребуют 54,5 млн рублей, строительство культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле» в Марксе — 30 млн рублей.

На строительство приюта для животных в Заводском районе Саратова заложено 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU