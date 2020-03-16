Инспектор УФСИН купил наркотик, чтобы торговать им в колонии Энгельса
Уголовное дело передано в суд
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В Энгельсе Саратовской области будут судить бывшего сотрудника УФСИН.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков направлено в суд.
Следствие считает, что инспектор колонии купил в Энгельсе растительное вещество, чтобы потом перепродать его по месту службы. Однако ему этого не удалось, так как 15 января мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте учреждения. У него был изъят сверток с запрещенным веществом.
ИСТОЧНИК KP.RU