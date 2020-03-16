Саратовец пробудет полтора года в колонии за покупку «солей»
Мужчина приобрел наркотик через мессенджер
Изменить размер текста:
Суд признал 49-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотика.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 ноября мужчина приобрел у неизвестного лица через мессенджер синтетическое вещество массой 0,51 грамма.
Он хранил его при себе до тех пор, пока его не задержала полиция.
Теперь мужчина проведет полтора года в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU