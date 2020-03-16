Саратовец пробудет полтора года в колонии за покупку «солей»

16 Март 2020 2020-03-16T10:31:47+03:00

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Суд признал 49-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотика.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 ноября мужчина приобрел у неизвестного лица через мессенджер синтетическое вещество массой 0,51 грамма.

Он хранил его при себе до тех пор, пока его не задержала полиция.

Теперь мужчина проведет полтора года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU