2020-03-16T10:23:11+03:00
Общество

Саратовская биатлонистка взяла серебро первенства России

Состязания прошли в Кирово-Чепецке
Дарья Вострикова
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В Кирово-Чепецке 15 марта завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Саратовская спортсменка Любовь Калинина была второй в масс-старте на дистанции 7,5 км. Она допустила один промах на огневом рубеже, уступив 18,9 секунды сопернице из Тюмени.

В эстафете спортсменка стала пятой в составе сборной команды Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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