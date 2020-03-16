Саратовская биатлонистка взяла серебро первенства России

16 Март 2020 2020-03-16T10:23:11+03:00

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В Кирово-Чепецке 15 марта завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Саратовская спортсменка Любовь Калинина была второй в масс-старте на дистанции 7,5 км. Она допустила один промах на огневом рубеже, уступив 18,9 секунды сопернице из Тюмени.

В эстафете спортсменка стала пятой в составе сборной команды Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU