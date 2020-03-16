Смертельная драка в Дубках: Предъявлено обвинение 16-летнему парню
Стали известны подробности ЧП в поселке Дубки Саратовского района, где скончался мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан 16-летний подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.
Следствие полагает, что вечером 11 марта компания из трех мужчин находилась около дома по улице Центральная. Рядом расположились 16-летний парень со старшим приятелем. Между двумя группами без видимых причин завязался конфликт.
В ходе ссоры один из мужчин ушел, а 39 и 42-летний остались, чтобы выяснить отношения.
16-летний парень кулаком по голове сбил на землю 39-летнего оппонента, а потом принялся избивать его ногами. В этот момент подбежал свидетель драки, который помог разнять дерущихся.
В итоге 16-летний парень с товарищем ушли, а избитый с другом направились к живущему поблизости приятелю. Но по пути пострадавшему стало плохо, он скончался в подъезде дома, куда направлялся.
Причиной смерти стала тупая травма груди и живота.
Парню предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU