Смертельная драка в Дубках: Предъявлено обвинение 16-летнему парню

16 Март 2020 2020-03-16T11:05:29+03:00

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Стали известны подробности ЧП в поселке Дубки Саратовского района, где скончался мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан 16-летний подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Следствие полагает, что вечером 11 марта компания из трех мужчин находилась около дома по улице Центральная. Рядом расположились 16-летний парень со старшим приятелем. Между двумя группами без видимых причин завязался конфликт.

В ходе ссоры один из мужчин ушел, а 39 и 42-летний остались, чтобы выяснить отношения.

16-летний парень кулаком по голове сбил на землю 39-летнего оппонента, а потом принялся избивать его ногами. В этот момент подбежал свидетель драки, который помог разнять дерущихся.

В итоге 16-летний парень с товарищем ушли, а избитый с другом направились к живущему поблизости приятелю. Но по пути пострадавшему стало плохо, он скончался в подъезде дома, куда направлялся.

Причиной смерти стала тупая травма груди и живота.

Парню предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU