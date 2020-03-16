В Энгельсе Qashqai при обгоне устроил тройное ДТП

16 Март 2020 2020-03-16T09:55:55+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вчера днем, 15 марта, случилось тройное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции, в 14:35 у дома №48 по улице Ленина 61-летний водитель Nissan Qashqai решил обогнать машины, выехал на встречку и врезался в Chevrolet Clan и Ford Focus.

Фото ГИБДД по Саратовской области

В ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, 38-летний шофер Chevrolet, его 34-летняя пассажирка и десятилетняя девочка из Ford. Всех после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Фото ГИБДД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU