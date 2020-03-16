В Дергачевском районе мужчина украл с чужой карты почти 10 тыс. рублей

16 Март 2020 2020-03-16T10:00:17+03:00

Он приобрел SIM-карту, к которой был подключен чужой счет

Изменить размер текста: A A

Полиция Дергачевского района раскрыла кражу у 59-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 17 по 18 сентября 2019 года неизвестный снял с его банковской карты 9,9 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 43-летний житель Энгельса. Он признался, что купил в сентябре 2019 года SIM-карту. На нее пришло сообщение о зачислении денег на мобильный банк, к которому был привязан этот номер.

Гражданин снял наличные и потратил их на себя.

Мужчина возместил причиненный ущерб, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU