2020-03-16T08:45:39+03:00
Общество

В Ленинском районе ожидается серьезное отключение воды

Вводится новый водопровод
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова завтра, 17 марта, ожидается отключение воды.

- Ориентировочно с 09:00 до 20:30 не будет воды на улицах Антонова, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6а, 6, 8, 10, 10а, 12Б, 12в, Блинова, 1, 3, 5, Лебедева-Кумача, 55, Производственная, 3а, 5, 7, 13, 44, 44Б, Рижская, 1, 20, 1-й Рижский проезд 20, проезд Рижский, 20, проспект Строителей, 34, 34в, 36, 38, 40, 42/2, 42а, 1-й проезд Строителей, 5/1, 5Б и в частных домах по улице Производственная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с вводом в эксплуатацию водопровода по улице Производственная.

После завершения работ в течение 48 часов рекомендуется использовать воду в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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