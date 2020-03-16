В Саратове южанин украл у женщины аппарат для разглаживания морщин

16 Март 2020 2020-03-16T08:51:13+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 33-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19:00 29 февраля до 12:00 1 марта неизвестные выдавили пластиковое окно на первом этаже квартиры на Тулупной улице и унесли аппарат для разглаживания морщин марки Dermapen.

Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 38-летний житель хутора Прикубанский в Анапе. Ранее он уже привлекался.

Мужчина признался, что продал чужое имущество неизвестному на улице. Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU