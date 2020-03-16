В Саратове мужчина унес из магазина 35 пачек масла

16 Март 2020 2020-03-16T08:12:25+03:00

Он перепродал его на Сенном рынке

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В Волжском районе Саратова из магазина на улице Чернышевского украли масло.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено днем 20 февраля. Тогда же директор магазина обратился в полицию с заявлением.

По его словам, неизвестный украл 35 пачек сливочного масла. Общая сумма ущерба составила 2 675,14 рубля.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — ранее судимого за кражу 28-летнего мужчину. Он рассказал, что продал масло на Сенном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU