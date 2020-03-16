ГИБДД в Саратовской области призвала автолюбителей не выезжать на трассы

16 Март 2020 2020-03-16T08:10:43+03:00

В первую очередь это относится к тем, кто успел сменить резину на летнюю

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В связи с осложнениями погодных условий Госавтоинспекция Саратовской области призвала всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

- Многие водители с приходом тепла поспешили сменить зимнюю резину на летнюю. Мы призываем таких водителей воздержаться сегодня от поездок на личном транспорте, особенно за пределы населенных пунктов! Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, исключить резкие маневры и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — призвали в ГИБДД.

Пешеходам рекомендуется при переходе проезжей части убедиться в личной безопасности, удостовериться, что водитель действительно их пропускает, и только тогда начать движение. Особенно важно помнить пешеходам, что в темное время суток, при сложных погодных условиях, водителю трудно заметить внезапно появившегося пешехода, особенно если он не имеет световозвращающие элементы.

Температура минувшей ночью, с 15 на 16 марта, опустилась ниже нуля, по области выпал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU