Компания мужчин разбила светильники в саратовском подъезде

15 Март 2020 2020-03-15T20:56:03+03:00

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Жители Ленинского района Саратова пожаловались в соцсети на якобы коллекторов, которые разгромили подъезд жилого дома.

Как сообщили в социальных сетях, ЧП случилось на 2-м проезде Блинова, 6а вчера поздним вечером, 14 марта.

На видео запечатлено, как мужчины выламывают подъездную дверь, заходят внутрь, поднимаются на лифте, а когда спускаются вниз, то разбивают светильник, предположительно, баллонным ключом.

- Никогда не понимала, что творится в головах у людей, которые совершают подобный вандализм. Против чего протестуют-то? Против светильников? Термин «вандалы» даже для них как-то щедро… — отметила в комментариях к посту одна из пользовательниц соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU